В России коронавирус за сутки выявлен еще у 6 361 человека. Растет число бессимптомных больных

В России за минувшие сутки выявлен 6 361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в 83 регионах, сообщает в воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число случаев заболевания в стране достигло 80 949. В Москве число новых случаев заболевания составило 2 971, таким образом, общее число заболевших в столице составляет 42 480. Еще 576 новых случаев отмечено в Московской области, 153 — в Нижегородской области, 151 — в Санкт-Петербурге.

Выписаны по выздоровлению за сутки 517 человек, из них 128 — в Москве. За весь период в России вылечились 6 767 пациентов.

За последние сутки подтверждены 66 летальных случаев, ассоциированных с новым коронавирусом (из них 38 — в Москве). За весь период по России умерли 747 человек.

Интересно, что у 45,9% новых пациентов с коронавирусом нет клинических проявлений болезни. То есть, COVID-19 у них был зафиксирован не по симптомам или самочувствию людей, а толтко по результатам тестов и анализов.

Среди заразившихся коронавирусом в последнюю неделю растет доля бессимптомных больных, а процент проявлений пневмонии снижается, — подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что доля COVID-пневмоний снизилась с 25% до 22% за счет бессимптомных форм. 35% приходится на острые респираторные инфекционные заболевания, 12% — на пневмонии и 52% случаев — бессимптомные случаи.

По словам Поповой, основное распространение инфекции в России остается очаговым. В стране уже 355 таких очагов.