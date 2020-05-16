В России – «майский минимум»: за сутки зарегистрировано 9,2 тысячи заразившихся коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая. Темп прироста также снизился до рекордных +3,5%, отмечают в оперативном штабе.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу диагнозов по данным Университета Джонса Хопкинса. Первое место занимают США (1,44 млн.), на третьем месте — Великобритания (237 тыс.).

Прирост новых случаев COVID-19 в России демонстрирует тенденцию к снижению. 14 мая показатель впервые с начала месяца перешагнул отметку в 10 тыс., 15 мая приподнялся до 10,6 тыс., но в субботу снова упал, причем сразу на 1,4 тыс.

Тем не менее, показатель числа умерших пациентов с коронавирусом в России в субботу стал рекордно высоким за все время: за сутки зарегистрированы 119 летальных исходов (предыдущий рекорд был поставлен накануне — 113). Общее число смертей в России выросло до 2 537.

Выписаны за сутки в целом по России 4 940 человек, в том числе 1 470 — в Москве. Общее количество выздоровевших пациентов за весь период в стране составляет 63 166.

В Крыму – 13 заболевших; в Севастополе – ни одного.