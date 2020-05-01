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В России - новый антирекорд: за сутки почти 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

В России — новый антирекорд: за сутки почти 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 01.05.2020

За последние сутки в России зарегистрировано 7 933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Это прирост в 7,4% и это новое рекордное значение после показателей четверга, когда было выявлено 7 099 заболевших.

Активно было выявлено 3 534 случая (44,5%) — это заболевшие без клинических проявлений COVID-19. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве — 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных, в Петербурге — 349, в Свердловской области — 232, в Нижегородской области — 179.

За сутки умерли от COVID-19 96 человек, за весь период — 1169 человек. Поправился и выписан за последние 24 часа еще 1601 человек, за все время наблюдения — 13 220 человек.

В Крыму – 8 новых случаев заражения, всего – 100 заболевших. В Севастополе – «плюс один» за сутки, всего — 85 случаев COVID-19.

В России - новый антирекорд: за сутки почти 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

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