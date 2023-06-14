В России проходит онлайн-акция «Свеча памяти»

Онлайн-акция «Свеча памяти»: до 22 июня предлагается зажигать свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь в Великой Отечественной войне. Присоединиться и зажечь свою виртуальную свечу может любой желающий на сайте: https://www.xn--80ahdnteo0a0g7a.xn--p1ai/

Оператор акции Благотворительный фонд «Память поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам. источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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