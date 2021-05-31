В России растёт спрос на эко-продукты, но и рынок подделок растёт

Удивительно, но согласно опросу Роскачества, более 80% россиян покупают эко-продукты. Однако, статистику эту вряд ли можно считать точной. По той простой причине, что большинство опрошенных элементарно «терялись» в терминах. Многие, как показал опрос, такие понятия как — «органический», «натуральный», «био», «эко» — считают синонимами. Между тем, разница между продуктами, маркированными такими знаками, есть и довольно существенная. Отличаются ли такие продукты от себе подобных, но «простых»? Разумеется, если соблюдены все требования, предъявляемые к их производству. Сайт об экологии в помощь тем, кто хочет в теме разобраться в подробностях.

Что же касается исследования Роскачества, то специалисты также собрали данные о том, кто, какого возраста и в каких регионах России чаще отдаёт предпочтение «органике». Оказалось, среди её приверженцев больше женщин, чем мужчин — 28% против 22%. В такого рода продуктах заинтересованы люди, чей возраст от 18 до 34 лет. И! Больше всего ценителей «органики» среди жителей Сибири — 30%, а вот меньше всего их в Центральном федеральном округе. Всего 22%.

Как россияне выбирают продукты, которые считают «эко-товарами»? Большинство, говорят эксперты, ориентируются:

на упаковку по принципу «Написано, что «органик», «, био» и т.д. — значит правда»;

на цену. Принцип: «Чем выше стоимость, тем больше вероятность, что продукт хорошего качества»;

на срок годности. Принцип: «Чем он меньше, тем меньше в составе продукта консервантов, а значит больше органических производных».

на отсутствие в составе красителей и так называемых «Е-добавок».

Результаты многочисленных опросов, проводимых в последнее время, также свидетельствуют — россиян, готовых покупать органическую продукцию «от фермеров» становится всё больше. Причём значительная часть опрошенных не против и переплачивать за такие товары.

Что говорят по этому поводу специалисты? А они делают неутешительные выводы: повышенный спрос на продукты с пометками, обозначающими вроде как «органический статус» продукции, провоцирует производителей фактически обманывать покупателей. Используя термины «экологическая продукция», «фермерская», «биопродукция», «экопродукция» и т.д. они подменяют понятия. Суть в том, что эти определения законодательством не регламентируются. То есть, продукция ими маркированная не должна отвечать тем требованиями, которые предъявляются к товарам со статусом «органическая продукция». Только этот термин закреплён в законе об органической продукции №280-ФЗ и стандарте производства ГОСТ 33980-2016.

Другими словами, покупатели путают все эти понятия, что в итоге означает — за товары, которые по факту органической продукцией не являются (они не проходят жесткую процедуру контроля, которую проводят аккредитованные органы по органической сертификации), мы переплачиваем в разы. И рынок таких предложений на фоне общей безграмотности, к сожалению, растёт в геометрической прогрессии.