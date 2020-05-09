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В России – самый низкий суточный рост числа заболевших коронавирусом, но все-таки еще рост

В России – самый низкий суточный рост числа заболевших коронавирусом, но все-таки еще рост

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:44 09.05.2020

За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19. Суточный рост составил 5,8%, что является самым низким показателем с начала вспышки. Общее число больных достигло 198 676. У 40,7% новых пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Выздоровели за сутки 5 308 человек, всего вылечившихся уже 31 916. Умерли еще 104 человека, таким образом, число летальных исходов достигло 1 827.

В Москве выявлены 5667 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, в столице число случаев COVID-19 достигло 104 189.

Сводка по Крыму — ЗДЕСЬ. О ситуации в Севастополе — ЗДЕСЬ.

В России – самый низкий суточный рост числа заболевших коронавирусом, но все-таки еще рост

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