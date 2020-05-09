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В Севастополе еще 4 случая заражения коронавирусом. Сводка на 9 мая
Скриншот: НТС

В Севастополе еще 4 случая заражения коронавирусом. Сводка на 9 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:35 09.05.2020

Итого: 122.

По состоянию на утро 9 мая в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Как уточнили в правительстве города, все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 122 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 21 человек выписан после выздоровления, 2 человека умерло. На лечении остаются 99 человек.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 129 человек, в городской больнице № 9 – 98. Под наблюдением по месту жительства – 1 069 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. Новых очагов заражения в городе не выявлено.

 Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе еще 4 случая заражения коронавирусом. Сводка на 9 мая

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