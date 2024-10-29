В России сделали очередной шаг к внедрению технологии 5G

«Роскосмос» освободит диапазон, который Международный союз электросвязи недавно определил под развитие связи пятого поколения. Однако операторы мобильной связи заинтересованы в получении других частот.

«Роскосмос» разработал новый радиочастотный план, реализация которого позволит освободить значительную часть диапазона 6425–7125 МГц для мобильных операторов, заявил начальник радиочастотного центра «Роскосмоса» Антон Степанов. Недавно указанный диапазон был определен для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в регионе, к которому относится Россия, рассказал РБК Степанов.

По словам представителя «Роскосмоса», организация не планирует использовать в нем полосу 6700–6925 МГц, переместив разработку спутниковых систем связи в другие части диапазона.

Мы задумываемся о будущем, поэтому провели эту работу заранее, — сказал Степанов.

При этом возможность и условия использования 6425–7125 МГц для сетей 5G в России еще обсуждаются, подчеркнул он.

Соответствующий диапазон для развития 5G в регионе, куда помимо России входят Европа, Африка, Монголия, Ближний Восток и страны Персидского залива, был определен Международным союзом электросвязи в конце прошлого года. Из оценок ассоциации операторов мобильной связи GSMA следует, что использование этого диапазона для развития 5G поддержали страны, на территории которых проживает 60% населения планеты.

В Минцифры России отметили, что предложения использовать полосу частот 6700–6925 МГц пока не обсуждались. «Радиочастотный спектр – это ограниченный ресурс, нужно найти условия совместной работы во всем диапазоне 6425–7125 МГц. Сейчас идет проработка конкретных условий его использования, они должны быть определены в ближайшие годы, – отметил представитель министерства.

При этом операторы мобильной связи больше заинтересованы в выделении частот 3,4–3,8 ГГц, которые сегодня заняты спутниковыми сетями и системами силовых ведомств. Как пояснил представитель «Мегафона», в настоящих условиях диапазон 6425–7125 МГц не может использоваться в сетях мобильной связи.

Он будет востребован в перспективе 10–12 лет. С большой степенью уверенности можно предположить, что в этой полосе частот будет стандартизировано оборудование сетей уже последующих за 5G поколений. Поэтому для скорейшего развития 5G в нашей стране крайне актуальным остается выделение спектра в диапазоне 3 ГГц, – пояснил он.

Какие частоты станут основными для развития 5G в России – это пока что предмет обсуждения, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Пока что для развития перспективных радиотехнологий, куда относится и 5G, определена полоса 4,4–4,99 ГГц. Однако сейчас обсуждается и актуализация правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. В настоящий момент он закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ, в большинстве своем диапазон занят цифровым и аналоговым вещанием, без согласия операторов которого запрещено его использовать, – отметил депутат.

По предварительным прогнозам Правительства России, внедрение связи пятого поколения должно начаться в мегаполисах стран уже с 2026 года, а к 2035 году внедрение 5G должно затронуть города с численностью от 100 тыс. человек.

Выделение диапазона, а также распределение частот между игроками рынка сейчас, конечно, один из приоритетных вопросов, – говорит Антон Немкин.

По словам депутата, интерес операторов связи к другому диапазону объясняется отсутствием необходимой инфраструктуры для построения сети в пределах 6700–6925 МГц.

Ни в России, ни в мире не запущено серийное производство оборудования для этих частот. В нескольких странах только запустили тестирование первых систем. Но, подчеркну, что речь скорее идет о создании условий на перспективу, и шаг «Роскосмоса» в этом случае – верный. Это позволит уже сейчас ориентироваться на использование указанных частот, в том числе в части производства необходимого железа, – подчёркивает депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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