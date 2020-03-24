В России создали специальный сервис, посвящённый коронавирусу. На едином портале Госуслуг

Специальный сервис, посвященный коронавирусу и позволяющий определить свою принадлежность к группам риска, а также вести дневник наблюдения за своим состоянием здоровья, на Едином портале Госуслуг создали Минздрав России совместно с Минкомсвязью РФ. Кроме того, при указании полиса ОМС гражданина в дальнейшем ему будет предоставлена необходимая информация о прикреплении к медицинскому учреждению. Это позволит субъектам Российской Федерации обеспечить мониторинг за состоянием здоровья пациента и в случае необходимости обеспечить оказание ему своевременной медицинской помощи.

Минздравом разработан понятный и удобный опросник, размещенный в разделе портала Госуслуг, посвященном коронавирусу. По результатам ответов на эти вопросы система сообщит, относится ли гражданин к группе риска: нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома четырнадцать дней для того, чтобы не подвергать опасности окружающих, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Система предлагает заполнить дневник здоровья, который позволит следить за основными параметрами (такими как температура тела, пульс, жалобы и симптомы). Информация будет передаваться на уровень субъекта РФ, в котором гражданин проживает, а уже субъект сможет ее маршрутизировать в медицинскую организацию. Гражданам рекомендуется указывать номер своего полиса ОМС в учетной записи на портале. Это позволит посредством автоматического взаимодействия с территориальными Фондами обязательного медицинского страхования установить к какой медицинской организации гражданин прикреплен и правильно и быстро маршрутизировать этот запрос.

При наличии серьезных симптомов – таких как высокая температура и затрудненное дыхание — рекомендуется в любом случае сразу вызывать скорую помощь, не дожидаясь, пока приедет врач. Подсказку об этом система выдаст в случае выявления соответствующих показаний в ходе опроса. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг — даже по упрощенной схеме, не требующей подтверждения учетной записи.