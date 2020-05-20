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В России – свыше трехсот тысяч заразившихся коронавирусом

В России – свыше трехсот тысяч заразившихся коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 20.05.2020

Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться: в среду оперативный штаб сообщает о 8,7 тыс. новых диагнозов в России. Темп прироста в стране опустился до +2,9% — это самый низкий показатель за все время активного распространения болезни, сообщает «Интерфакс».

За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 764 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 021 (45,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что уже пятые сутки число новых пациентов с коронавирусом остается ниже отметки в 10 тысяч.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.

Число ассоциированных с COVID-19 летальных исходов в России за минувшие сутки составило 135 (из них 75 — в Москве). Это рекордный показатель за все время распространения коронавируса в стране: предыдущий пик был отмечен 16 мая (119 смертей).

Выздоровели в целом по стране 9 262 человека, из них больше половины — 5 440 — выписаны московскими врачами.

О ситуации в Крыму — ЗДЕСЬ. Сводка по Севастополю — ЗДЕСЬ.

В России – свыше трехсот тысяч заразившихся коронавирусом

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