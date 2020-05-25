В России уже больше 350 тысяч человек заразились коронавирусом

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8 946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Темп прироста продолжает снижаться: 25 мая он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 — 2,90%.

Число заболевших по всей стране за весь период достигло 353 427. Россия по этому показателю занимает третье место в мире (по данным Университета Джонса Хопкинса), пропустив вперед Бразилию (363,2 тыс., прирост 15,8 тыс. за сутки) и США (1,64 млн. случаев и приростом в 20,6 тыс. случаев).

Больше всего новых эпизодов выявлено в Москве – 2 560. В Подмосковье 831 новый инфицированный, в Петербурге — 374, в Свердловской области — 279, в Нижегородской области — 229. В Крыму – 6 новых случаев, в Севастополе – 2 новых случая.

За последние сутки скончались 92 пациентa с COVID-19, из них 41 — в Москве. Этот показатель снизился на треть после рекордно высокой смертности накануне, когда в стране было 153 смерти за сутки. Общее количество жертв в стране достигло 3633,

Поправились за весь период 118 798 человек, то есть каждый третий заболевший в стране. За сутки в России выздоровели 5499 человек, из них 3746 в Москве.

Тем временем, глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса.

У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране. Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за пиком или за верхушкой подъема… ежесуточной регистрации случаев заболевания, – сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что в России на всех этапах COVID-19 хватало медиков и коек для заболевших. В целом, по ее словам, Россия движется по благополучному сценарию.

Попова заявила, что смертность среди медиков от коронавирусной инфекции в России существенно не отличается от общей картины смертности в стране. Она добавила, что в России знают о каждом человеке, заразившемся или скончавшемся от коронавируса.