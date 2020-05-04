В России уже свыше 145 тысяч человек заразилось коронавирусом

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб. Выявлен еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268.

Новые 5 795 случаев заражения зафиксированы в Москве (суточный рост 8,4%), всего в столице такой диагноз поставили 74 тыс. 401 человеку. Также новые случаи подтверждены еще в 81 субъекте РФ

За сутки подтверждены 76 летальных случаев, из них 35 — в Москве. Всего в России умерли 1 356 пациентов с коронавирусом.

Выписаны из больниц еще 1 456 человек, в Москве — 544. Всего выздоровевших уже 18 095 человек.

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