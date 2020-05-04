Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе – 90-й и 91-й случаи заболевания коронавирусной инфекцией

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе – 90-й и 91-й случаи заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: gorvesti.ru

В Севастополе – 90-й и 91-й случаи заболевания коронавирусной инфекцией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:36 04.05.2020

За минувшие сутки в Севастополе выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как отметили в городском правительстве, эти пациенты находились в контакте с ранее заболевшими людьми. Иные подробности н сообщаются.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91  случай, 11 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. 80 пациентов — на лечении.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 139 человек.

Под наблюдением по месту жительства – 1501 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 89 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе – 90-й и 91-й случаи заболевания коронавирусной инфекцией

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.