В Севастополе – 90-й и 91-й случаи заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки в Севастополе выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как отметили в городском правительстве, эти пациенты находились в контакте с ранее заболевшими людьми. Иные подробности н сообщаются.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай, 11 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. 80 пациентов — на лечении.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 139 человек.

Под наблюдением по месту жительства – 1501 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 89 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.