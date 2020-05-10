В России уже свыше 200 тысяч человек больны коронавирусом

За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции. Медики отмечают: среди новых пациентов у 42,4% не было симптомов болезни.

Несмотря на переход через отметку в 200 тысяч новых случаев, Россия по-прежнему остается на пятом месте по общему числу заболевших, но разрыв с Великобританией (четвертое место, 215,8 тыс.) и Италией (третье место, 218,2 тыс.) по последним данным Университета Джона Хопкинса продолжает сокращаться.

В целом по России за сутки зафиксировано 88 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 58 — в Москве. Общее число умерших в РФ достигло 1 915.

Выписаны по выздоровлению в России за сутки 2 390 человек, в том числе 1 011 — в Москве. Общее число выписанных пациентов в стране составляет, по последним данным, 34 306.

Новые случаи заражения зафиксированы в Москве (5 551) и еще 82 регионах. В Крыму, в частности, выявлено еще 4 случая.