В России выявлен случай «британского» штамма COVID-19

Вирус обнаружен у россиянина, который недавно вернулся из Великобритании. Новый вариант вируса начал распространяться в конце декабря. В ВОЗ отметили, что он на 50–70% заразнее известных ранее.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства. «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог», — заявила она.