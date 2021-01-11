В России выявлен случай «британского» штамма COVID-19

Вирус обнаружен у россиянина, который недавно вернулся из Великобритании. Новый вариант вируса начал распространяться в конце декабря. В ВОЗ отметили, что он на 50–70% заразнее известных ранее.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
По словам Поповой, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства. «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог», — заявила она.
Глава Роспотребнадзора добавила, что новый штамм выявлен только у одного человека. Он чувствует себя хорошо, у него не было симптомов, рассказала она. «Тест-системы, которые действуют в России для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус», — сообщила Попова, заверив, что зарегистрированные в стране вакцины «абсолютно точно» защищают от нового штамма.
Всего, как сообщила Попова, в Россию из Великобритании с конца ноября по 22 декабря (когда авиасообщение между странами было приостановлено) прилетели 7 тыс. человек, и коронавирус выявили у 32 из них, при этом симптомы вируса проявились только у четырех.
Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50–70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого «британский штамм» выявили по меньшей мере в 41 стране.
Несмотря на скорость распространения, «британская» мутация вируса не влияет на тяжесть заболевания, говорил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также указал, что штамм передается среди всех возрастных групп и дети не относятся к группе повышенного риска.
Некоторые страны ограничили транспортное сообщение с Великобританией и другими государствами, где обнаружен новый штамм. Власти России также приостановили авиарейсы в королевство с 22 декабря. С 26 декабря прибывающие в страну из Великобритании и Северной Ирландии должны уйти на двухнедельный карантин. Мера продлена до 12 января.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцина «Спутник V» от центра им. Гамалеи сможет защитить от британского штамма SARS-CoV-2. «Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них», — пояснял академик Российской академии наук Александр Чучалин.
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