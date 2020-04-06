В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом. Прогрессия есть, пик не пройден

За последние сутки в России число инфицированных коронавирусом нового типа выросло на 954 и теперь составляет 6 343 человека.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания, новые случаи зарегистрированы в 49 регионах страны. Больше всего в Москве — 591. Еще 82 случая в Подмосковье, 35 — в Петербурге, 31 — в Коми. В Крыму – выявлен один случай COVID-19.

Специалисты отмечают ежедневный прирост числа заболевших. Накануне речь шла о 658 случаях заболевания, сегодня — о 954. Прогноз на завтра — свыше тысячи человек. Увы, но пик эпидемии не пройден.

За сутки в России от коронавируса умерли два человека — один в Подмосковье, один в Республике Коми. Общее число жертв достигло 47.

Число выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции в России выросло до 406 человек. За последние сутки был выписан 51 поправившийся пациент.