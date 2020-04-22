В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19. Из них 6 – на Крымском полуострове

За последние сутки в России зафиксированы 5 236 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, всего заболевших теперь 57 999. В Москве число новых случаев заболевания составило 2 548, всего в столице зарегистрированы 31 981 заразившихся. В Московской области выявлен 631 новый случай, в Санкт-Петербурге — 294. О пяти случаях в Крыму — ЗДЕСЬ. О новом случае в Севастополе — ЗДЕСЬ.

По данным федерального оперштаба, у 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За сутки зарегистрированы 57 летальных исходов, за весь период распространения коронавируса умерли 513 человек. Выздоровели еще 547 человек, общее число излечившихся достигло 4 420.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает в среду, что количество выполненных в России тестов на коронавирусную инфекцию выросло до 2,2 млн.: за минувшие сутки проведены 109 тысяч тестов. По данным службы, под медицинским наблюдением остаются 145 тысяч человек.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава РФ отметили, что говорить о выходе на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, и достижении пика по числу заболевших в стране преждевременно.

На сегодняшний день преждевременно говорить, как о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и о выходе на так называемое «плато». Поступающие данные о ситуации с заболеваемостью постоянно анализируются ведущими эпидемиологами и инфекционистами страны, — говорится в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что вовремя принятые меры по профилактике и борьбе с коронавирусом позволили не допустить взрывного распространения инфекции в стране.