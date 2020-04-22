Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе - ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:46 22.04.2020

О том, что в Севастополе зарегистрировали ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом, сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев:

Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился COVID-19. У парня сначала был отрицательный первый анализ, вторая проба показала положительный результат. Контактная группа была установлена ранее и угрозы массового заражения нет. Таким образом, на утро у нас было 13 пациентов в инфекционной больнице, сейчас — уже 14 человек с подтверждённым диагнозом. Число выздоровевших прежнее: 5 человек. Как и говорил, лечение от коронавируса долгое и сложное. Дорогие севастопольцы, я не устаю призывать: берегите себя и пожалуйста, оставайтесь дома!

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.

В Севастополе - ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.