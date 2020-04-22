В Севастополе — ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом

О том, что в Севастополе зарегистрировали ещё один подтверждённый случай заболевания коронавирусом, сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев:

Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился COVID-19. У парня сначала был отрицательный первый анализ, вторая проба показала положительный результат. Контактная группа была установлена ранее и угрозы массового заражения нет. Таким образом, на утро у нас было 13 пациентов в инфекционной больнице, сейчас — уже 14 человек с подтверждённым диагнозом. Число выздоровевших прежнее: 5 человек. Как и говорил, лечение от коронавируса долгое и сложное. Дорогие севастопольцы, я не устаю призывать: берегите себя и пожалуйста, оставайтесь дома!

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.