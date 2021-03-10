В Саках пойман вандал, который сжег венок в Вечном огне

Это происшествие случилось в Саках в середине декабря прошлого года. На мемориале «Вечный огонь», установленном в городском парке, был сожжен памятный венок.

Предпринятые меры позволили выйти на след подозреваемого. 21 декабря оперативники уличили в совершении вандализма 19-летнего местного жителя. Студент колледжа проживает в одном из сел Сакского района. Мероприятия по изобличению злоумышленника проведены совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщает (почему-то только сейчас) пресс-служба МВД по РК.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что совершил преступление в ночь на 14 декабря, прогуливаясь по парку в компании приятелей. С его слов, он находился в состоянии опьянения и бросил венок в огонь мемориала будучи в дурном настроении после ссоры с друзьями.

Отделом дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 Уголовного кодекса РФ (вандализм), проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста, — рассказали в полиции.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.