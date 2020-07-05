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В Саках - зловоние. Власти города просят не паниковать
иллюстрация: vop.ru

В Саках — зловоние. Власти города просят не паниковать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:06 05.07.2020

Глава администрации курортного города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

Поступило очень много обращений ко мне по поводу запаха на улицах города. Объясняю, никакой аварии на химзаводе нет! Завод не работает 30 лет. Хлор не взрывался, аммиак не разливался, дустом не посыпали, мышьяком никого не травили, — написал Александр Овдиенко на своей странице в социальной сети.

По словам чиновника, резкое повышение температуры воздуха вызывает «цветение» морской и озерной воды на мелководье. В результате активизации биологических процессов образуется едкий, специфический запах.

Сейчас температура начнет снижаться и запах уйдет, —  цитирует РИА Новости Крыма главу администрации г.Саки.

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В Саках - зловоние. Власти города просят не паниковать

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