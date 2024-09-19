В Сакском районе за повторное пьяное вождение мужчина отправится в колонию

В Сакском районе суд вынес достаточно строгий приговор за нетрезвое вождение. Местный житель, уже имея судимость за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в июне текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Peugeot 307». Двигаясь по одной из улиц в селе Фрунзе Сакского района, мужчина был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении, — сообщили в крымской прокуратуре.

Еще одно «обстоятельство» — автомобиль «Peugeot 307», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотры: 16