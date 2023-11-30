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В селе Перово Симферопольского района будет построен первый в у центр фиджитал-спорта

В селе Перово Симферопольского района будет построен первый в Крыму центр фиджитал-спорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:07 30.11.2023

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Перово Симферопольского района будет построен первый в Крыму многофункциональный центр компьютерного развития и фиджитал-спорта.

Сергей Аксёнов при этом отметил, что, поскольку центр будет расположен в пригороде Симферополя, его смогут посещать не только жители поселения, но и симферопольцы.

Объект будет способствовать развитию и популяризации среди крымчан инновационных площадок, которые объединяют спорт, технологии и образование, – добавил Глава Крыма.

По информации министра спорта РК Ольги Торубаровой, приступить к реализации проекта планируется в следующем году.

Спортивный кластер в селе объединит в себе инфраструктуру как для занятий классическими видами спорта, так и для новых видов спорта, которые активно развиваются в России, – уточнила Ольга Торубарова.

Фиджитал-спорт – вид спорта, который включает в себя новые спортивные дисциплины, сочетающие классические и цифровые виды спорта в формате «фиджитал». Фиджитал-спорт направлен на интеграцию инновационных технологий в жизнь человека через развитие технологичных видов спорта. Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о проведении Игр будущего в Казани в 2024 году.

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В августе 2023 года Сергей Аксёнов подписал стратегическое соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры на территории Республики Крым с генеральным директором ООО «Национальные Технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Константином Юновым.

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