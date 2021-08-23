В сентябре крымский «Местный Улов» приглашает на уикенд

Эногастрономический уикенд «Местный Улов» в Коктебеле состоится 15-16 сентября.
Пространство «Море» приглашает всех любителей черноморской кухни и шедевров крымского виноделия на самый вкусный праздник этой осени. Винодельческие компании Крыма и города Севастополь представят здесь свою продукцию для дегустации, а рестораны и кафе приготовят самую свежую, только что выловленную рыбу, — отмечают в оргкомитете события.
«Местный Улов» — эногастрономический уикенд в лучших традициях званных вечеров Максимилиана Волошина. Основная идея мероприятия — создать новый формат наслаждения трапезой и культурного общения с деятелями искусства, гастрономии и виноделия.
Вино и черноморская кухня являются идеальным сочетанием для получения максимального удовольствия. Главное — правильная компания и место!, — говорят организаторы.
В программе:
- Дегустации и общение с виноделами;
- Мастер-классы от шеф-поваров;
- Ужин из черноморского улова с локальными винами
- «Культурный сабраж» (роспись картин вином, чтение стихов, винное казино);
- Музыкальное сопровождение от приглашённой группы «Маша и Медведи».
Приятным бонусом для всех гостей станет бесплатное угощение барабулькой, приготовленной специально для мероприятия.
В рамках уикенда пройдут презентации от винодельческих компаний, конкурсы для гостей, показ тематических фильмов и многое другое.
Место проведения: Россия, Крым, Коктебель, пространство «Море» (аллея аквапарка, вход со стороны набережной)
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