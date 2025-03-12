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В Севастополь 14 марта прибудет уникальный музей «Поезд Победы»
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополь 14 марта прибудет уникальный музей «Поезд Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:13 12.03.2025

В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества «Поезд Победы» идет по Городам-Героям России и Беларуси, он будет останавливаться еще в сотне городов, в числе которых — города трудовой доблести и воинской славы. 14 марта «Поезд Победы» прибудет и в Севастополь.

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде: 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий: в поезде 400 квадратных метров декораций, более 150 полноразмерных скульптур, четыре тысячи единиц оригинального реквизита, 50 видеопроекторов.

По России и Беларуси «Поезд Победы» путешествует с октября 2020 года. За пять лет поезд преодолел больше 200 тысяч километров, побывал в 225 городах. За время работы поезда его посетили уже более 1,13 миллиона человек и еще столько же посмотрели виртуальный тур на сайте.

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По историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия.  Это не просто аудиогид: она — собирательный образ поколения. Девушка, которая пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза, делится воспоминаниями и показывает войну глазами переживших её людей.

В Севастополе увидеть экспозицию «Поезда Победы» можно будет 14 и 15 марта, она будет работать с 10 до 19 часов. Проход будет действовать по билетам, получить которые можно бесплатно на сайте. Регистрация откроется за сутки до прибытия поезда.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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