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В Севастополь доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона
фото: © РИА Новости Крым

В Севастополь доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 17.07.2025

В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Принесение святыни приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества.

После торжественной встречи мощей в соборе состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.

В течение всего дня 17 июля, с 7:00 до 20:00, мощи будут доступны для поклонения. Каждый час, с 10:00 до 17:00, будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю Тихону, – рассказали в пресс-службе Крымской митрополии.

После Севастополя ковчег прибудет в Симферополь, в Александро-Невский кафедральный собор. Там святыня пробудет с 18 по 19 июля включительно.

Торжественные проводы святых мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского состоятся 19 июля в 16:00, – добавили в митрополии.

источник: РИА Новости Крым 

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