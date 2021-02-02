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В Севастополь на конкурс АрМИ-2021 «Глубина» прибыли команды водолазов со всех флотов
Фото: пресс-служба ЮВО

В Севастополь на конкурс АрМИ-2021 «Глубина» прибыли команды водолазов со всех флотов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:34 02.02.2021

В Севастополь прибыли сборные команды водолазных специалистов для подготовки к участию во всеармейском этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021.

Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии в течение месяца будут проводить тренировки к участию в конкурсе на базе Объединённого учебного центра ВМФ в Севастополе. На полигоне учебного центра участники «Глубины» отработают качество и скорость выполнения элементов конкурса и выявят лучших при проведении различных этапов водолазного многоборья, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Глубина-2021» запланирована на 1 марта.

В Севастополь на конкурс АрМИ-2021 «Глубина» прибыли команды водолазов со всех флотов

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