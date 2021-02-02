В Севастополь на конкурс АрМИ-2021 «Глубина» прибыли команды водолазов со всех флотов

В Севастополь прибыли сборные команды водолазных специалистов для подготовки к участию во всеармейском этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021.

Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии в течение месяца будут проводить тренировки к участию в конкурсе на базе Объединённого учебного центра ВМФ в Севастополе. На полигоне учебного центра участники «Глубины» отработают качество и скорость выполнения элементов конкурса и выявят лучших при проведении различных этапов водолазного многоборья, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.