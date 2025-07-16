В Севастополь прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона

Принесение ковчега с мощами святого приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества, отметил губернатор.

В Севастополь он (ковчег – ред.) прибудет сегодня поздно вечером. В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре состоится торжественная встреча, после которой пройдет ночная литургия, – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, весь следующий день, 17 июля, ковчег будет открыт для поклонения верующих с 7 утра. Вечернее богослужение начнется в 18:00. А в восемь часов вечера святыня отбудет в Симферополь, добавил Развожаев.

Он отметил, что принесение ковчега, совершается в 90 городов России и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

источник: РИА Новости Крым