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В Севастополь прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополь прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 16.07.2025

В Севастополь поздно вечером в среду, 16 июля, прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона. Святыню торжественно встретят в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Принесение ковчега с мощами святого приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества, отметил губернатор.

В Севастополь он (ковчег – ред.) прибудет сегодня поздно вечером. В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре состоится торжественная встреча, после которой пройдет ночная литургия, – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, весь следующий день, 17 июля, ковчег будет открыт для поклонения верующих с 7 утра. Вечернее богослужение начнется в 18:00. А в восемь часов вечера святыня отбудет в Симферополь, добавил Развожаев.

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Он отметил, что принесение ковчега, совершается в 90 городов России и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

источник: РИА Новости Крым 

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