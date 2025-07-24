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В Севастополь прибудут мощи Александра Невского и Владимира Крестителя
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Севастополь прибудут мощи Александра Невского и Владимира Крестителя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:17 24.07.2025

23 июля Ялтинское благочиние и верующие приняли чудотворную икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры (г. Санкт-Петербург), мощи святого равноапостольного князя Владимира Великого (г. Севастополь) и походную морскую икону Александра Невского. Святыни прибыли из Сочинского Храма святого благоверного князя Александра Невского.

За период крестного хода мы посещаем города Крымского побережья и Краснодарского края, среди которых: Сочи, Туапсе, Новороссийск, Керчь Феодосия, Ялта и Севастополь. Последние три года ход осуществляется из Владимирского собора в Сочи во Владимирский собор в Севастополь, — отметил духовник Морского крестного хода, Благочинный Балаклавского церковного округа города Севастополь Протоиерей Михаил Викторов.

Днём, 24 июля, после Божественной литургии святыни отправляются Морским крестным ходом дальше, к празднику Крещения Руси в Свято-Владимирский собор в Херсонесе (г. Севастополь), где 28 июля, в день празднования Крещения Руси, состоится торжественное завершение.

Духовный морской путь проводится уже 11-й год подряд (начиная с 2014 года) по инициативе общественной организации «Православный Санкт-Петербург» и по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, и в рамках программы «Александр Невский — Имя России», осуществляемой по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этом году на борту парусного катамарана «Мэри 2» находится девять членов экипажа, в том числе духовенство. Важно отметить, что это самое первое гражданское судно, которое в 2014 году «громко» вошло в город Севастополь. С тех пор каждый год проводим Морские крестные ходы, — поделился координатор Морского крестного хода Сергей Шаров.

В 2022 году духовный путь лежал и через Свято-Александро-Невский храм города Мариуполь. В ближайшие годы экипаж рассматривает маршрут через Одесский Храм Александра Невского.

Завершение хода у стен древнего Херсонеса (Корсуни) глубоко символично. Оно напоминает о прибытии по морю в Корсунь из Византии первого Митрополита Русской кафедры с великими святынями. Это событие предшествовало принятию святого крещения князем Владимиром, что стало поворотным моментом в истории Руси.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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