В Севастополь прибудут мощи Александра Невского и Владимира Крестителя

Днём, 24 июля, после Божественной литургии святыни отправляются Морским крестным ходом дальше, к празднику Крещения Руси в Свято-Владимирский собор в Херсонесе (г. Севастополь), где 28 июля, в день празднования Крещения Руси, состоится торжественное завершение.

Духовный морской путь проводится уже 11-й год подряд (начиная с 2014 года) по инициативе общественной организации «Православный Санкт-Петербург» и по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, и в рамках программы «Александр Невский — Имя России», осуществляемой по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этом году на борту парусного катамарана «Мэри 2» находится девять членов экипажа, в том числе духовенство. Важно отметить, что это самое первое гражданское судно, которое в 2014 году «громко» вошло в город Севастополь. С тех пор каждый год проводим Морские крестные ходы, — поделился координатор Морского крестного хода Сергей Шаров.

В 2022 году духовный путь лежал и через Свято-Александро-Невский храм города Мариуполь. В ближайшие годы экипаж рассматривает маршрут через Одесский Храм Александра Невского.

Завершение хода у стен древнего Херсонеса (Корсуни) глубоко символично. Оно напоминает о прибытии по морю в Корсунь из Византии первого Митрополита Русской кафедры с великими святынями. Это событие предшествовало принятию святого крещения князем Владимиром, что стало поворотным моментом в истории Руси.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта