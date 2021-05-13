В Севастополь прибыл Поезд «Мы – армия страны, мы – армия Народа»

В День Черноморского флота на железнодорожном вокзале Севастополя встретили поезд «Мы – армия страны, мы – армия Народа». Оформление его вагонов отражает страницы истории России и новейшие достижения Вооружённых сил.

Сегодня мы принимаем участие в уникальном событии, в Город-Герой прибыл поезд, который специально создан по поручению министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу. Нам выпала огромная честь жить в Севастополе и служить нашей стране. Я уверен, что сегодня каждый из вас, посетив этот поезд, будет поистине горд нашей армией, Вооружёнными силами России. Многие из вас сегодня задумаются о своем будущем. Надеюсь, что в Севастополе большое количество молодых людей свяжет свое будущее с Вооруженными силами России, с доблестными традициями Черноморского флота, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Поезд состоит из 17 вагонов, один из них — «Дорога памяти». По аналогии с одноименным музейным комплексом, в нем размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

Тематический вагон «Современная армия» рассказывает о новейших достижениях всех родов войск. Здесь представлены интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления.

Кроме того, в составе поезда — три платформы с образцами новейшей техники и вооружения ВС РФ.

Акция, которая проходит в дни, когда мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне и 77-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, внесет значимый вклад в сохранение единства прошлого, настоящего и будущего, станет убедительным ответом на попытки умалить роль советского воина, победившего сильного и коварного врага. Уверен, что сегодня вы сможете ознакомиться с героическим прошлым и настоящим отечественной истории, узнать больше о новейших достижениях всех видов и родов войск, – отмечает командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

В поезде есть и специальный вагон «Победа над невидимым врагом». Он посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией и разделён на три зоны.

Первая – «красная зона», где все желающие могут посмотреть, как выглядит палата для пациента с COVID-19.

Вторая – «демонстрационная зона», где будет осуществляться показ роликов и презентаций о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией.

Третья – «телемедицинская зона», здесь на остановках эшелона будут производиться телемедицинские консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии.

Кроме того, на специально оборудованной платформе-сцене будет выступать бригада военных музыкантов.

Во время проведения акции на вокзале будут работать полевые кухни, пункты отбора на военную службу по контракту, выставка современных образцов вооружения и военной техники ЧФ.

Напомним, поезд агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в свою двухмесячную поездку по стране отправился 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Акция проводится Минобороны России по решению президента РФ.

Железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя