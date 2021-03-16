В Севастополь прибыл «Поезд Победы»

Единственная в мире иммерсивная инсталляция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет работать в Севастополе 17, 18 и 19 марта.

«Поезд Победы» прибыл в Севастополь во второй раз. До этого выставка приезжала в конце ноября прошлого года, но из-за пандемии коронавируса работала в ограниченном режиме. В этот раз «Поезд Победы» сможет увидеть большее количество посетителей, — цитирует пресс-служба вице-губернатора Севастополя Игоря Михеева.

Планируется, что в первой половине дня выставку будут посещать централизованные группы школьников, которые в рамках образовательной программы проходят или будут в ближайшее время проходить тему Великой Отечественной войны.

Посетителям выставки необходимо пройти обязательную регистрацию. Она будет открыта на сайте https://поездпобеды.рф:

16 марта в 12:00 будет открыта регистрация на 18 марта.

17 марта будет открыта регистрация на 19 марта.

Люди старше 65 лет смогут попасть на выставку без записи на портале. Для них будет открыта регистрация на вокзале.

Наши волонтеры помогут им посетить «Поезд Победы», — пояснил вице-губернатор.

По согласованию с Роспотребнадзором в одном вагоне сможет единовременно находиться группа до 12 человек.

Символично, что в годовщину возвращения Севастополя в состав России поезд будет в нашем городе, — отмечает Игорь Михеев.

Автором проекта «Поезд Победы» выступила питерская художественная мастерская «Невский баталист» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и РЖД. Экспозиция размещена в восьми вагонах, каждый из которых оформлен и посвящен отдельной теме: от довоенного плацкарта до победного трофейного. Она включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени.