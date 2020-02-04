В Севастополь разбираться с невыполнением ФЦП приедет Вице-премьер Марат Хуснуллин

О том, что в Севастополь разбираться с невыполнением ФЦП скоро приедет Вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в Facebook . Это один из итогов его рабочей поездки в столицы и, соответственно, встречи с заместителем главы Правительства РФ. На ней обсуждались «проблемные вопросы по реализации федеральной целевой программы социально–экономического развития в Севастополе: качество проектов и их стоимость, сложности с выбором подрядчиков».

Я уже говорил ранее, что к сожалению, для многих важных объектов в 2019 году нам так и не удалось определить подрядчиков. Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии) чтобы не допустить к стройкам аферистов, ответственные строители честно признавались, что за такие «сырые» проекты и по таким расценкам не возьмутся. Благодарен Марату Шакирзяновичу за быстрое включение в наши проблемы и за поддержку. У нас схожие мнения по поводу корня проблем – нужно менять подход к системе управления ФЦП (начинать строить только по качественным проектам с адекватной рынку ценой контракта), дать региону право определять подрядчиков и нести за это ответственность, — написал Развожаев.

По его словам, даны конкретные поручения, проработать все проблемные вопросы Главгосэкспертизе и Минстрою России совместно с правительством Севастополя.