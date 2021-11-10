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В Севастополь съедутся сильнейшие атлеты России и мира. Турнир "Люди сильнее машин-2021"

В Севастополь съедутся сильнейшие атлеты России и мира. Турнир «Люди сильнее машин-2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:53 10.11.2021

Праздник здорового тела и духа: сильнейшие атлеты России и мира едут состязаться в Севастополь! В рамках Турнира «Люди сильнее машин-2021» также состоится попытка установления Рекорда России среди ветеранов (возраст 40+), рекорда России в весовой категории до 95 кг и рекорда мира среди мужчин по подъёму гигантской гантели весом 100 кг.

Турнир, где богатыри меряются силой против машин, становится традиционным для города-героя — он проводится уже второй год подряд.  Соревнование проходит под эгидой спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира», реализация которого поручена Президентом Путиным Министерству спорта. В связи с эпидемиологической обстановкой, спортивное мероприятие пройдет без присутствия зрителей, на открытом воздухе при участии не более 50 человек.  Богатырей примет центральная площадка военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» ЮВО в Севастополе — аэродром «Южный» в Молочной балке, — отмечают организаторы события. 

«Люди сильнее машин» —  это, в первую очередь, пропаганда здорового образа жизни. Мы привлекаем внимание к занятиям спортом, которые помогают сохранить и укрепить здоровье», — говорит Михаил Паллер, организатор мероприятия, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России и мира, автор проекта «Сильнейшая нация мира».

Богатыри прошли тщательный отбор. При отборе учитывались показанные за последние 12 месяцев результаты на аналогичных состязаниях.

Атлеты покажут свою силу и мощь против машин. В качестве снарядов богатыри используют тяжёлую колесную и другую военную технику, предоставленную партнёром — парком «Патриот» ЮВО в таких дисциплинах, как:

  • эстафета: супер-йок с весом снаряда 380 кг на расстояние 20 км, «тачка»  с усилием при отрыве 220 кг на 20 м. Лимит времени – 60 секунд;
  • подъем над головой снаряда «Ось Аполлона» весом 140 кг на максимальное количество раз за 60 секунд;
  • буксировка колесной военной техники весом более 7 тонн на скорость в упряжке за канат на расстояние 20 метров на лимит времени – 60 секунд;
  • «Богатырская карусель» с отягощением – гигантской покрышкой (общий вес 300 кг) на лимит времени – 60 секунд;
  • приседания в специальной раме. Усилие атлета – 270 кг, лимит времени – 60 секунд;

Почётные гости:

  • Вячеслав Максюта. Обладатель титула «Самый сильный человек России, чемпион и рекордсмен России, член Общественной палаты Саратовской области. Представитель «Сильнейшей нации мира» в Саратовской области.
  • Шарков Андрей. Заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта России по армрестлингу. Представитель «Сильнейшей нации мира» в Республике Крым.

В Севастополь съедутся сильнейшие атлеты России и мира. Турнир "Люди сильнее машин-2021"

В Севастополь съедутся сильнейшие атлеты России и мира. Турнир "Люди сильнее машин-2021"

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