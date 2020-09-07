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В Севастополе 12-летняя девочка заразилась коронавирусом от родного дедушки

В Севастополе 12-летняя девочка заразилась коронавирусом от родного дедушки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:20 07.09.2020

По состоянию на утро 7 сентября в Севастополе зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.  Шесть заболевших – местные жители, также зарегистрирован один привозной случай. Среди пациентов – двенадцатилетняя девочка, контактная по заболевшему ранее дедушке.

Как уточнили в городском правительстве, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 578 человек. В настоящий момент в стационарах находится 101 человек. Выздоровели 430 человек, 19 человек умерло. В инфекционной больнице находится под наблюдением 211 человек, в городской больнице № 9 –140.

Под наблюдением по месту жительства – 430 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

В Севастополе 12-летняя девочка заразилась коронавирусом от родного дедушки

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