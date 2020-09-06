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В Севастополе – 17 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Севастополе – 17 новых случаев заболевания коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:12 06.09.2020

По состоянию на утро 6 сентября в Севастополе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 — это пациенты в возрасте до 21 года до 82 лет. Шесть привозных случаев, остальные местные, в том числе контактные по ранее заболевшим родственникам.

По информации правительства Севастополя, после выздоровления выписано ещё шесть человек. Всего с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 571 человек. В настоящий момент в стационарах находится 94 человека. Выздоровели 430 человек, 19 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 201 человек, в городской больнице № 9 –136. Под наблюдением по месту жительства – 437 человек.  В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе – 17 новых случаев заболевания коронавирусом

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