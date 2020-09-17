В Севастополе – 20 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 17 сентября в Севастополе зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 32 до 87 лет, среди них 16 местных жителей и четыре привозных случая.

Как отмечает пресс-служба правительства Севастополя, 12 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 713 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 164 человека. Выздоровели 500 человек, 21 человек умер… В инфекционной больнице находится под наблюдением 214 человек, в городской больнице № 9 –179. Под наблюдением по месту жительства – 470 человек, — отмечает пресс-служба.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.