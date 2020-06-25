В Севастополе 24 июня обошлось без «ковидных новостей»

По состоянию на утро 25 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.

Всего с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболело 215 человек. В настоящий момент в стационарах находится 33 пациента. Выздоровело 172 человека, 3 человека умерло.

Под наблюдением в инфекционной больнице находится 114 человек, в городской больнице № 9 – 62. Под наблюдением по месту жительства – 906 человек, — уточнили в правительстве Севастополя.

За 24 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 654 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.