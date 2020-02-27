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Без паники! В Крыму завоют сирены – 4 апреля пройдет проверка системы оповещения

В Севастополе 28 февраля завоют сирены

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:24 27.02.2020

28 февраля в Севастополе с 10:00 до 15:00 на территории города будет проводиться плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!» и включением электрических сирен в 12:30.

Мероприятие направлено на определение степени готовности органов управления и сил гражданской обороны всех уровней к практическим действиям, а также на повышение уровня культуры безопасности населения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этой связи, просим жителей и гостей города отнестись к тренировке с пониманием и соблюдать спокойствие, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе 28 февраля завоют сирены

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