В Севастополе 28 февраля завоют сирены

28 февраля в Севастополе с 10:00 до 15:00 на территории города будет проводиться плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!» и включением электрических сирен в 12:30.

Мероприятие направлено на определение степени готовности органов управления и сил гражданской обороны всех уровней к практическим действиям, а также на повышение уровня культуры безопасности населения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этой связи, просим жителей и гостей города отнестись к тренировке с пониманием и соблюдать спокойствие, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.