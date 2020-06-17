В Севастополе – 4 новых случая заболевания коронавирусом. Итого: 191 зараженный

По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19. Это отец ранее заболевшего человека, который вернулся из Санкт-Петербурга, и люди, приехавшие в Севастополь на заработки, у которых тест показал положительный результат.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 191 человек. Выздоровел 161 человек (за последние сутки выписаны двое), 3 человека умерло. На лечении остаются 27 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 – 88. Под наблюдением по месту жительства – 745 человек.

За 16 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 833 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Информация предоставлена правительством Севастополя.