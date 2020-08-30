script:
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе – 7 новых случаев заражения «ковидом». Все заболевшие — местные

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе – 7 новых случаев заражения «ковидом». Все заболевшие - местные
Фото: moski.hudo.com

В Севастополе – 7 новых случаев заражения «ковидом». Все заболевшие — местные

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:06 30.08.2020

По состоянию на утро 30 августа в Севастополе зарегистрировано 7 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 31 года до 63 лет.

После выздоровления выписан ещё один человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 509 человек.В настоящий момент в стационарах находится 74 человека. Выздоровели 396 человек, 18 человек умерло, — констатировали в правительстве города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 169 человек, в городской больнице № 9 –135. Под наблюдением по месту жительства – 278 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

В Севастополе – 7 новых случаев заражения «ковидом». Все заболевшие - местные

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.