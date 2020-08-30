В Севастополе – 7 новых случаев заражения «ковидом». Все заболевшие — местные

По состоянию на утро 30 августа в Севастополе зарегистрировано 7 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 31 года до 63 лет.

После выздоровления выписан ещё один человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 509 человек.В настоящий момент в стационарах находится 74 человека. Выздоровели 396 человек, 18 человек умерло, — констатировали в правительстве города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 169 человек, в городской больнице № 9 –135. Под наблюдением по месту жительства – 278 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».