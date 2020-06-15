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В Севастополе - акция «Активный пассажир»

В Севастополе — акция «Активный пассажир»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:28 15.06.2020

Акция «Активный пассажир» — проект, который направлен на улучшение качества работы городского транспорта и обслуживания пассажиров.

Чтобы оставить отзыв о транспортном средстве нужно найти внутри автобуса, троллейбуса, катера или на остановочном комплексе ИнфоКота с QR кодом, перейти по ссылке, ответить на вопросы и оставить комментарий. Сделать это может любой гражданин. За каждый отзыв начисляется бонусный бал. Еженедельно выбираются пять победителей. Самым активным пассажирам на транспортную карту ЕГКС зачислят по 500 рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Акция действует до 30 августа 2020 года.

В Севастополе - акция «Активный пассажир» В Севастополе - акция «Активный пассажир»

Обо всех изменениях, дополнениях и возможностях можно узнать на страницах Организатора:

  • «ВК» — vk.com/egksev
  • «Instagram» — instagram.com/egksev

Проект разработан оператором «Единая городская карта Севастополя» и компанией «Пэйбэрри» при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе - акция «Активный пассажир»

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