В Севастополе — акция «Активный пассажир»

Акция «Активный пассажир» — проект, который направлен на улучшение качества работы городского транспорта и обслуживания пассажиров.

Чтобы оставить отзыв о транспортном средстве нужно найти внутри автобуса, троллейбуса, катера или на остановочном комплексе ИнфоКота с QR кодом, перейти по ссылке, ответить на вопросы и оставить комментарий. Сделать это может любой гражданин. За каждый отзыв начисляется бонусный бал. Еженедельно выбираются пять победителей. Самым активным пассажирам на транспортную карту ЕГКС зачислят по 500 рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Акция действует до 30 августа 2020 года.

Обо всех изменениях, дополнениях и возможностях можно узнать на страницах Организатора:

«ВК» — vk.com/egksev

«Instagram» — instagram.com/egksev

Проект разработан оператором «Единая городская карта Севастополя» и компанией «Пэйбэрри» при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя