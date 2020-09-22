В Севастополе анонсируют первый фестиваль молодёжи «UniFest»

UniFest — это первый фестиваль в Севастополе для продвинутой молодежи, где каждый студент и школьник сможет найти занятие по душе. Проект представляет Севастопольский государственный университет.



10 октября новый современный парк «Учкуевка» — площадью 25 га — заживет как настоящий студенческий кампус. Здесь, на огромном количестве площадок, гости фестиваля смогут пройти профориентацию и получить полезные знания, развлечься и поучаствовать в конкурсах, пройти мастер-классы и многое другое. На многочисленных площадках фестиваля будут проходить презентации институтов, входящих в состав Севастопольского государственного университета. Состоится «Ярмарка вакансий» от друзей и партнеров, — отмечает PR-менеджер фестиваля UniFest Ирина Пичугина (Байе).

Территория парка будет разделена на разные тематические зоны:

UniClub – это лекции в новом, современном формате. Спикеры, которые научат ребят мечтать и достигать своих целей.

– это лекции в новом, современном формате. Спикеры, которые научат ребят мечтать и достигать своих целей. UniTest — зона профориентации, где, благодаря консультациям специалистов, каждый сможет понять какая профессия ему подходит, узнать информацию как поступить в университет, как набрать не только основные, но дополнительные баллы, благодаря участию в волонтерских и трудовых движениях.

— зона профориентации, где, благодаря консультациям специалистов, каждый сможет понять какая профессия ему подходит, узнать информацию как поступить в университет, как набрать не только основные, но дополнительные баллы, благодаря участию в волонтерских и трудовых движениях. UniPower — это зона здоровья и физической активности, где каждый сумеет попробовать свои силы абсолютно в любом из представленных видов спорта! Здесь будут организованы соревнования скейтеров, показательные выступления вело-триалистов, воркаут с участием тренеров и мастеров спорта, студенческих команд.

— это зона здоровья и физической активности, где каждый сумеет попробовать свои силы абсолютно в любом из представленных видов спорта! Здесь будут организованы соревнования скейтеров, показательные выступления вело-триалистов, воркаут с участием тренеров и мастеров спорта, студенческих команд. jUNIorFest — зона сказок и развлечений, где ребята в интерактивной форме также смогут попробовать себя в разных профессиях в Городе мастеров, и под чутким присмотром инструкторов пройти различные испытания. В некоторых анимационных программах можно будет поучаствовать всей семьей.

— зона сказок и развлечений, где ребята в интерактивной форме также смогут попробовать себя в разных профессиях в Городе мастеров, и под чутким присмотром инструкторов пройти различные испытания. В некоторых анимационных программах можно будет поучаствовать всей семьей. UniArt– это яркое сочетание музыкантов и актеров, танцоров и художников, стендап-комиков и мимов. Здесь возможно поучаствовать в разных театральных перфомансах, будет организована сцена с открытым микрофоном, проходить выступления студенческих творческих коллективов.

В рамках UniFest пройдет и фестивать науки. Фантастика, говорят организаторы проекта, становится реальностью:

Вы сможете увидеть достижения университета в научной деятельности, увидеть новые технологические разработки как в медицине и биоинженерии, так и в робототехнике, окунуться в VR-экскурсии. С уникальной программой также выступит севастопольский «Кванториум». Специально для гостей фестиваля, состоится Тесла-шоу – зрелищное мероприятие, основанное на эффекте от работы оборудования, называемое трансформаторами Тесла.

Завершится фестиваль музыкальным концертом, имя артиста организаторы фестиваля пока держат в секрете.

Вход на фестиваль бесплатный:

Дата: 10 октября 2020 г., с 12:00 до 20:00.

Адрес: ул. Челюскинцев, парк Учкуевка.