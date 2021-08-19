В Севастополе анонсируют Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021»

Парк «Патриот» Южного военного округа, расположенный в Севастополе на аэродроме «Южный» Черноморского флота, готовится к проведению международного военно-технического форума «Армия-2021». МВТФ пройдет с 27 по 29 августа с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе, — сообщили в Отделе информационного обеспечения ЧФ. — Будут проводиться показательные мероприятия с демонстрацией боевых возможностей подразделений Черноморского флота в ходе динамического показа техники на специально подготовленной площадке. В показе будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».