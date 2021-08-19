В Севастополе анонсируют Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021»

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021» в конце августа пройдет в парке «Патриот» Южного военного округа в Севастополе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. Для гостей форума подготовлены торжественные мероприятия, показательные выступления, тематические выставки и научно-техническая конференция с участием представителей предприятий военно-промышленного комплекса.
Парк «Патриот» Южного военного округа, расположенный в Севастополе на аэродроме «Южный» Черноморского флота, готовится к проведению международного военно-технического форума «Армия-2021». МВТФ пройдет с 27 по 29 августа с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе, — сообщили в Отделе информационного обеспечения ЧФ. — Будут проводиться показательные мероприятия с демонстрацией боевых возможностей подразделений Черноморского флота в ходе динамического показа техники на специально подготовленной площадке. В показе будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».
Жители и гости Севастополя также увидят показательные выступления авиации и бронетехники, лазерное, огненно-пиротехническое и световое шоу, выступления военных оркестров, выставки современной и ретро-техники, мастер-классы. После церемонии закрытия форума гости увидят фейерверк.
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