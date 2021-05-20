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В Севастополе анонсируют премьеру фильма «Последний адмирал Советского Союза»
фото: vesti92.ru

В Севастополе анонсируют премьеру фильма «Последний адмирал Советского Союза»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:16 20.05.2021

«Последний адмирал Советского Союза» – так называется документальный фильм, производство которого завершено студией «Юпитер-XXI». Фильм посвящён командующему Черноморским флотом в 1991-1992 годах адмиралу Игорю Касатонову, ставшему идеологом и организатором борьбы за сохранение флота и Севастополя для России. Как отмечает режиссёр фильма Геннадий Каюмов:

Фильм посвящен легендарному адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову, благодаря которому был сохранен Черноморский флот в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. И.В. Касатонов стал последним, кому звание адмирал присвоил Президент СССР, назначивший его командующим Черноморским флотом.

Работа над фильмом, содействие в которой оказывал Союз журналистов Севастополя, велась на протяжении 2019-2020 гг. Продюсер картины – Александр Герасимов, со-продюсер и оператор фильма – Валерий Рябин. Авторы сценария – Екатерина Толдонова и Геннадий.

Авторы планируют организовать презентацию фильма в Севастополе в первой половине июня, для чего в город планируют приехать продюсер фильма и директор кинокомпании «Мастер-Фильм» Александр Герасимов, Геннадий Каюмов и Валерий Рябин.

Организаторами представления картины широкому зрителю выступают Институт стран СНГ в городе Севастополе, Севастопольская региональная организация Союза журналистов России и Военно-научное общество Черноморского флота. Авторы фильма и организаторы презентации рассчитывают на поддержку Правительства Севастополя и командования Черноморского флота в реализации этого общественно значимого проекта. Разумеется, Почётным гостем представления картины станет её герой адмирал Игорь Владимирович Касатонов, — отмечает председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России, Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе Сергей Горбачёв.

В Севастополе анонсируют премьеру фильма «Последний адмирал Советского Союза»

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