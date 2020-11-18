В Севастополе анонсируют Всероссийский турнир «Люди сильнее машин»!

Всероссийский турнир «Люди сильнее машин» в Севастополе пройдет в рамках проекта «Сильнейшая нация мира», реализация которого поручена Президентом Путиным Министерству спорта. Турнир пройдёт 21 ноября в историческом месте — на Константиновском равелине — и будет проведён без присутствия зрителей в телеформате и режиме онлайн-трансляции, в связи с указом 80-УГ. Спортивное мероприятие будет проведено на открытом воздухе при участии не более 50 человек.

Силачи привыкли преодолевать трудности. В сложной эпидемиологической ситуации спорт – символ здоровья и бодрости духа. Телеформат в полной мере передаст яркое событие, ведь это всегда выстроенная сюжетная линия и яркие детали крупным планом! Телезрители увидят соревнование с лучших ракурсов и проникнутся борьбой спортсменов, — отмечает организатор мероприятия, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России и мира по силовому экстриму, автор проекта «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

12 богатырей представят на соревнованиях различные города и регионы России. Они прошли тщательный отбор — большинство спортсменов занимают верхние строчки рейтинга Ассоциации Российских Силачей за 2018-2019 гг.

Спортсменов и телезрителей ждут зрелищные соревнования: эстафета с кузовом автомобиля весом 405 кг, буксировка вручную при помощи каната тяжелого колесного транспорта на расстояние 20 м; перенос гигантской покрышки весом 100 кг на время.

Каждый из стронгменов попробует свои силы в установлении Рекорда России в становой тяге Оси Аполлона на максимальный вес, отягощения – колеса от автомобиля. Начальный вес 275 кг, шаг 25 кг.

Существующий рекорд в этой дисциплине – 386 кг без использования вспомогательной экипировки принадлежит почетному гостю турнира «Люди сильнее машин» Михаилу Шивлякову, который также является лицом проекта «Сильнейшая нация мира» и входит в топ-10 сильнейших людей планеты.

В состав судейской бригады входят легендарные атлеты Сергей Романчук и Сергей Горьков.

Сергей Романчук — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, победитель и призёр российских и международных турниров по силовому экстриму, первым в мире поднял шар весом 243 кг.

Сергей Горьков – один из основателей силового экстрима в Республике Крым.

Ведущий турнира — Вячеслав Максюта. Обладатель титула «Самый сильный человек России, чемпион и рекордсмен России, шоумен и талантливый тренер.

Прямая трансляция будет вестись на телеканале СТВ 21 ноября в 14.00: https://www.youtube.com/channel/UCt3r07eTpYZ004EBvPx19Bg .