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В Севастополе анонсируют Месяц чистоты
фото: pxhere.com

В Севастополе анонсируют Месяц чистоты

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:08 20.03.2025

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева принято решение о проведении общегородского Месяца чистоты. Субботники запланированы на 22 марта, 5 апреля и 26 апреля.

На субботники выйдут сотрудники правительства и подведомственных организаций. Конечно же, присоединиться могут все желающие, – цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

Кроме того, в ходе заседания обсудили субботники на пляжах. По поручению губернатора каждые выходные специалисты и добровольцы обследуют береговую линию и устраняют остатки мазута.

В рамках субботников мы скомплектовали инвентарь, группы и через штаб общественной поддержки организовали работу. Проблемных вопросов нет, в выходные уже такую работу проводили. Дальше в рамках субботника будем ее только усиливать, – уточнил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Напомним, вся информация о выездах и местах уборок размещается в едином чате волонтеров — официальном чате взаимопомощи в Севастополе.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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