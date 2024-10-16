В Севастополе благоустраивают скверы. Что уже сделано

Ранее в Севастополе в ходе рейтингового голосования были выбраны 10 территорий, которые благоустраивают в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, два объекта уже введены в эксплуатацию:

территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 по улице Ветвистая в поселке Солнечный. Ранее на улице Ветвистой была обустроена спортивная площадка, а также площадка с тренажерами. Сквер гармонично вписался, и теперь данная территория представляет собой комплекс для досуга людей всех возрастов;

сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в поселке Любимовка. Ранее из-за того, что сквер находится рядом с прудом, его нередко затапливало. Были проведены специальные работы по поднятию территории, чтобы избежать подтоплений в будущем.

К 1 декабря все объекты уже должны быть завершены. Как раз уже можно будет выполнить и посадку деревьев, зеленых насаждений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Три объекта сейчас с высокой степенью готовности: