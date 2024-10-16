В Севастополе благоустраивают скверы. Что уже сделано

Ранее в Севастополе в ходе рейтингового голосования были выбраны 10 территорий, которые благоустраивают в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Так, два объекта уже введены в эксплуатацию:
- территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 по улице Ветвистая в поселке Солнечный. Ранее на улице Ветвистой была обустроена спортивная площадка, а также площадка с тренажерами. Сквер гармонично вписался, и теперь данная территория представляет собой комплекс для досуга людей всех возрастов;
- сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в поселке Любимовка. Ранее из-за того, что сквер находится рядом с прудом, его нередко затапливало. Были проведены специальные работы по поднятию территории, чтобы избежать подтоплений в будущем.
К 1 декабря все объекты уже должны быть завершены. Как раз уже можно будет выполнить и посадку деревьев, зеленых насаждений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.
Три объекта сейчас с высокой степенью готовности:
- Парк 50-летия Октября в селе Хмельницкое. На территории в ходе благоустройства также появится скалодром.
- Территория в селе Родное, на улице Центральной, между д. № 31 и д. № 35.
- Зеленая зона между домами № 26 и № 32 по проспекту Октябрьской революции.
Еще пять объектов находятся в работе:
- Сквер у Центрального рынка на улице Одесской;
- Зеленая зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом;
- Территория в районе дома № 7В по ул. Шевкопляса;
- Сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином;
- Территория у Дома культуры в селе Вишневом.
Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется Минстроем России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: благоустройство Севастополя