Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе благоустраивают скверы. Что уже сделано
актуально в республике
В Севастополе благоустраивают скверы. Что уже сделано
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе благоустраивают скверы. Что уже сделано

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:54 16.10.2024

Ранее в Севастополе в ходе рейтингового голосования были выбраны 10 территорий, которые благоустраивают в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, два объекта уже введены в эксплуатацию:

  • территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 по улице Ветвистая в поселке Солнечный. Ранее на улице Ветвистой была обустроена спортивная площадка, а также площадка с тренажерами. Сквер гармонично вписался, и теперь данная территория представляет собой комплекс для досуга людей всех возрастов;
  • сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в поселке Любимовка. Ранее из-за того, что сквер находится рядом с прудом, его нередко затапливало. Были проведены специальные работы по поднятию территории, чтобы избежать подтоплений в будущем.

К 1 декабря все объекты уже должны быть завершены. Как раз уже можно будет выполнить и посадку деревьев, зеленых насаждений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Три объекта сейчас с высокой степенью готовности:

  • Парк 50-летия Октября в селе Хмельницкое. На территории в ходе благоустройства также появится скалодром.
  • Территория в селе Родное, на улице Центральной, между д. № 31 и д. № 35.
  • Зеленая зона между домами № 26 и № 32 по проспекту Октябрьской революции.
Узнайте больше:  Внимание! В Севастополе 23 октября - приём предпринимателей

Еще пять объектов находятся в работе:

  • Сквер у Центрального рынка на улице Одесской;
  • Зеленая зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом;
  • Территория в районе дома № 7В по ул. Шевкопляса;
  • Сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином;
  • Территория у Дома культуры в селе Вишневом.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется Минстроем России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Севастополя

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
благоустройство Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.