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В Севастополе будут контролировать автомобили по вывозу строймусора при помощи ГЛОНАСС
фото: rif.ecotko.ru

В Севастополе будут контролировать автомобили по вывозу строймусора при помощи ГЛОНАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:52 03.02.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил местным властям обеспечить автомобили по вывозу строительного мусора системами ГЛОНАСС и контролировать их перемещение в регионе.

Месяц даю на то, чтобы решить вопрос, чтобы каждая мусорная машина, которая возит мусор в Севастополе, имела датчик, и он, соответственно, был отражён у нас на мониторе. Месяц на то, чтобы была понятная, прозрачная система. Чтобы каждый общественник, кто угодно, мог зайти на сайт и посмотреть движение машин – кто что возит, с какой лицензией, кто что вываливает, — цитирует «Новый Севастополь» Михаила Развожаева.

На данный момент в городе, говорят в местном Правительстве, много строительных площадок – более 60 крупных объектов, не считая площадки, где ведутся работы по заказу коммерческих структур и частных лиц. Поводом для обсуждения темы стал несанкционированный сброс строительных отходов в Килен-балке. Развожаев предложил казакам контролировать эту местность.

Напомним, в Севастополе с ноября 2019 года действует порядок перемещения строительных отходов, разработанный для юридических лиц.

В Севастополе будут контролировать автомобили по вывозу строймусора при помощи ГЛОНАСС

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