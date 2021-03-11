В Севастополе будут судить участников организованной группы, занимавшейся грабежом и разбоем

В Севастополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, занимавшейся вымогательством, грабежом и разбоем. Как уточнили в городской прокуратуре, речь идет о четверых местных жителях,1989, 1987, 1986 и 1974 г.р. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), а также преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

По версии следствия, пятеро мужчин, жителей г. Севастополя, действуя в составе организованной преступной группы, с 2017 по 2019 годы совершили ряд особо тяжких имущественных преступлений, в том числе грабеж, разбойное нападение и вымогательство, а также незаконное лишение свободы в отношений лиц, по их предположению причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории города. У шести потерпевших таким образом они похитили денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль, причинив им материальный ущерб на общую сумму свыше 360 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Преступная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Расследование по уголовному делу проведено Севастопольским межрайонным следственным отделом Следкома.

В отношении пятого соучастника, скрывшегося после совершенных преступлений, уголовное дело выделено в отдельное производство, принимаются меры к установлению его местонахождения.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.