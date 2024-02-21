В Севастополе будут судить виновника ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

В Севастополе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Республики Крым. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следователей, 18 августа 2023 года мужчина двигался за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц-Спринтер» по проезжей части ул. Горпищенко в сторону ул. Семипалатинской и в районе д. № 47 совершил наезд на женщину, 1945 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения, в том числе переломы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью, — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Отметим, что по указанной статье виновнику ДТП грозит до 2 ле лишения свободы.