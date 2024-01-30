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В Севастополе будут судить виновника , в результате которого погиб пожилой человек
Иллюстрация: vest.ru

В Севастополе будут судить виновника ДТП, в результате которого погиб пожилой человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:47 30.01.2024

В Севастополе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца Якутска. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следователей, в ночь с 15 на 16 октября 2023 года мужчина двигался за рулем автомобиля «Лада-Гранта» по Камышовскому шоссе со стороны ул. Шевченко в направлении Камышовой бухты с превышением скорости. В районе остановки общественного транспорта «Электромеханический завод» дорогу переходил пожилой житель Севастополя, увидев которого водитель не предпринял необходимых мер для торможения, изменил направление движения влево в сторону траектории движения пешехода и совершил на него наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался спустя несколько часов в медицинском учреждении, — сообщили в севастопольской прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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